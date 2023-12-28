Лавров: доллар превращается в инструмент смены режимов

«Все уже устали от доллара, который становится инструментом влияния, инструментом подрыва законных конкурентных позиций стран разных регионов и инструментом вмешательства во внутренние дела, смены режимов», — сказал Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу «Россия 24».