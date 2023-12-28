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Лавров: доллар превращается в инструмент смены режимов

Все устали от доллара, который превращается в средство смены режимов и вмешательства во внутренние дела стран, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров: доллар превращается в инструмент смены режимов
© РИА Новости

«Все уже устали от доллара, который становится инструментом влияния, инструментом подрыва законных конкурентных позиций стран разных регионов и инструментом вмешательства во внутренние дела, смены режимов», — сказал Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу «Россия 24».

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил об утрате Соединёнными Штатами экономического лидерства.

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