Лавров: доллар превращается в инструмент смены режимов

Все устали от доллара, который превращается в средство смены режимов и вмешательства во внутренние дела стран, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Все уже устали от доллара, который становится инструментом влияния, инструментом подрыва законных конкурентных позиций стран разных регионов и инструментом вмешательства во внутренние дела, смены режимов», — сказал Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу «Россия 24».
Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил об утрате Соединёнными Штатами экономического лидерства.
Lenta.ru: главные новости