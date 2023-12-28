ЦИК зарегистрировал уполномоченных Даванкова

Центризбирком России в пятницу принял решение о регистрации уполномоченных "Новых людей" на выборах президента, уполномоченного кандидата от партии Владислава Даванкова по финансовым вопросам и дал разрешение на открытие специального избирательного счета. Соответствующее решение принято на заседании комиссии.

Даванков был выдвинут на съезде "Новых людей" 24 декабря, а 25 декабря подал документы в ЦИК. При выдвижении кандидат лично должен прийти в ЦИК и подать пакет документов, включающий заявление о согласии баллотироваться, сведения о судимостях, доходах, имуществе за рубежом, а также протокол съезда с решением о его выдвижении.

Только с момента открытия специального избирательного счета в отделении Сбербанка в Оружейном переулке кандидат может начать агитацию, потому что оплата агитматериалов и любых других работ в ходе кампании должна быть оплачена из избирательного фонда. Размер избирательного фонда кандидата на выборах президента не может превышать 400 млн рублей.

Самовыдвиженцы должны были подать документы не позднее 18:00 мск 27 декабря, кандидаты от партий - не позднее 1 января. Даванкову как кандидату от парламентской партии не нужно собирать подписи избирателей в свою поддержку, он сможет подать документы на регистрацию на выборах до 31 января. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

Даванкову 39 лет, он является первым кандидатом в президенты в истории партии "Новые люди". В сентябре он представлял партию в выборах мэра Москвы, заняв четвертое место, набрав 5,35% голосов избирателей.