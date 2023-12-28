МИД РФ рекомендовал россиянам за рубежом в Новый год проявлять осторожность

"Хотел бы воспользоваться этой пресс-конференцией, чтобы еще раз поздравить всех с Новым годом, пожелать всем нашим гражданам, чтобы у них эти праздники и дальнейшее пребывание за рубежом не обращались какими-то событиями, - сказал Горлач. - Я надеюсь, что это будет благоприятное пребывание [за рубежом]. Хотел бы еще раз отметить необходимость соблюдения этих элементарных норм осторожности и личной безопасности".