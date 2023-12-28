Кандидат от ДПР подала документы в ЦИК для участия в выборах президента

Кандидат от Демократической партии России (ДПР) Ирина Свиридова подала документы в ЦИК РФ для участия в выборах главы государства в 2024 году, сообщает корреспондент ТАСС.

Съезд ДПР, на котором было решено выдвинуть Свиридову, прошел в Москве 25 декабря. Как рассказала во время процедуры подачи документов член ЦИК Людмила Маркина, которая присутствовала на съезде, мероприятие прошло по всем нормам закона.

ДПР не является парламентской партией, поэтому для допуска к выборам Свиридовой необходимо будет собрать не менее 100 тыс. подписей избирателей. При этом в любом регионе количество подписавшихся не должно превышать 2,5 тыс.

Свиридова родом из поселка Строитель под Тамбовом. В 2010 году окончила Тамбовский госуниверситет. В 2021 году баллотировалась в Госдуму восьмого созыва по Тамбовскому одномандатному округу (№177) от партии "Зеленая альтернатива" и набрала 2,16% голосов.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года.