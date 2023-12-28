Косачев: Россия представляет угрозу однополярному миру

В последнее время заметно, что часть мирового сообщества, «слава богу, прозрела».

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил зампред Совета Федерации Константин Косачёв.

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«Россия, наверное, может восприниматься как угроза, но не Европе, не Соединённым Штатам Америки, не кому бы то ни было ещё. Россия своей политикой, своими действиями, своим возрождением и развитием представляет собой угрозу вот этому самому злополучному однополярному миру. До тех пор, пока на всемирной шахматной доске нам не будут давать возможности даже фигуры свои, так сказать, вернуть, сброшенные ещё в 1990-е годы, в том числе с нашего согласия, ну и затем начать играть, действительно, по правилам, которые одинаковые для всех и которые согласованы всеми, да, Россия будет активнейшим образом противодействовать той ситуации, когда на великой шахматной доске стоят шахматные фигуры только одной стороны и когда они позволяют себе делать всё, что угодно. Да, появилась альтернатива.

До тех пор, пока Россия не начала свою военную операцию, антитеррористическую, подчеркну, военную операцию в Сирии в 2015 году. Вот всё это мы начинали по нарастающей делать, исходя из того, что наши на тот момент партнёры, которые пытаются действовать, в том числе от нашего имени, на самом деле постоянно ситуации только обрушивают и усугубляют. Вот что произошло с бывшей Югославией — мы видим, что произошло с той же Грузией — мы видим, что произошло с Украиной — мы видим, ну Ирак, Ливия, известные все эти примеры. И всё это могло произойти и с Сирией, это могло произойти и с Афганистаном, если бы не возрождение России.

Они, конечно же, этого боятся, потому что за их односторонними и, как правило, безответственными действиями либо наступает возмездие или, во всяком случае, наступает ответственность за ошибки, либо нет. И, конечно, они хотели бы сохранять себя любимых в ситуации абсолютной безнаказанности, когда только у них есть право на следствие, вынесение приговора и приведение его в исполнение, ну, естественно, адвокатура в том же ряду, кого защищать, а кого, наоборот, придавать анафеме. Вот всё это, разумеется, не может устраивать не только Россию, но и то самое мировое большинство, большинство человечества, которое сейчас, слава богу, прозрело».