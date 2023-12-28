В МИД Бразилии высказались об участии Путина в саммите G20

Министр иностранных дел Бразилии Мауру Виэйра заявил, что власти страны будут рады участию президента России Владимира Путина в саммите Большой двадцатки (G20), который состоится в Рио-де-Жанейро в ноябре следующего года. Об этом он заявил в интервью BBC News Brasil.

«Если он захочет приехать, мы будем очень рады его присутствию на встречах в Бразилии», — заявил Виэйра.

Отвечая на вопрос о возможности ареста президента России из-за ордера МУС, он ответил, что Бразилия «не будет проявлять никакой инициативы для того, чтобы это произошло».

Виэйра подчеркнул, что его страна не обязана исполнять ордер МУС на арест Владимира Путина.

Ранее советник президента Бразилии Селсу Аморим заявил, что в его стране хотят видеть президента России Владимира Путина на саммите G20, который состоится в Рио-де-Жанейро в 2024 году.