Кунашакский район в Челябинской области возглавил Рамиль Вакилов

Решение о назначении Вакилова на должность было принято единогласно членами районного Собрания депутатов, пишет издание «Коммерсант». Новый руководитель отметил, что планирует уделять особое внимание отдаленным территориям района, а не только райцентру. Также он запланировал личные встречи с депутатами Совета.В середине декабря, напомним, губернатор Алексей Текслер направил в Кунашакский район своих представителей для проведения конкурса на пост главы. Место освободилось после смерти в сентябре Сибагатуллы Аминова. Всего заявки на участие в отборе подали двенадцать человек.