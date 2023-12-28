Шойгу пообещал исполнить «большое желание» 15-летней россиянки

Министр обороны России Сергей Шойгу пообещал исполнить желание 15-летней жительницы Москвы, которая хочет встретиться с российскими летчиками. Глава военного ведомства принял участие в акции «Елка желаний», сообщает Telegram-канал Минобороны.

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На кадрах Шойгу зачитывает сообщение, оставленное девушкой по имени Александра. Россиянка попросила познакомить ее с пилотажными группами и разрешить участвовать в параде на Красной площади. «Ну, это большое желание», — произносит он.

Глава Минобороны пообещал организовать встречу с летчиками. Поучаствовать в параде девушка сможет при условии, если вступит в Юнармию, добавил он.