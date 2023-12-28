Финляндии предрекли роль первой жертвы конфликта России с НАТО

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что вступление в НАТО не принесет пользы Финляндии: в случае конфликта РФ и альянса эта страна пострадает первой. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Ульянова, Россия традиционно рассматривала Финляндию в качестве нейтральной и, «в общем-то, дружественной страны». Государства были связаны добрососедскими отношениями, но из-за вступления Хельсинки в НАТО Россия приняла ответные меры и воссоздала Ленинградский и Московский военные округа.

Дипломат подчеркнул, что не понимает, какую пользу Финляндии приносит ее решение.

«Жили спокойно, умиротворенно и неожиданно оказались между Россией и НАТО, как составная часть альянса, но они же соседствуют с нами, и не дай Бог, если какое-то обострение, то в первую очередь пострадает сама Финляндия», — отметил Ульянов.

Соглашение об оборонном сотрудничестве, в рамках которого армия США получит доступ к военным объектам в Финляндии, он назвал «серьезным вызовом».