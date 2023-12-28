Призвавший воевать всех украинцев чиновник предложил сделать пару исключений

Глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким, призывавший воевать всех украинцев, предложил сделать пару исключений, выступив против отправки на фронт депутатов и полицейских. Об этом он высказался в эфире телеканала «Рада».

По его мнению, подобные тезисы являются неправильными. «Депутатов мало — от них толку не будет. Полицейские должны обеспечивать порядок, это их прямая обязанность. То, что все вокруг плачут, кричат об этом, серьезно мешает», — пояснил чиновник.