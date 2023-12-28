Глава Калининградской области обвинил Литву во вреде жителям региона

По его словам, все действия Вильнюса направлены исключительно на осложнение жизни людей.

25 декабря Федеральная таможенная служба России сообщила об очереди из грузовиков на российско-литовском участке границы в Калининградской области. С 18 декабря Литва также ужесточила правила транзита подсанкционных товаров в область, перевозчики должны подавать декларацию производителя.