Глава Калининградской области обвинил Литву во вреде жителям региона
Литва пытается мелко вредить жителя Калининграда, вводя дополнительный контроль транзита, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Калининградской области Антона Алиханова.
По его словам, все действия Вильнюса направлены исключительно на осложнение жизни людей.
25 декабря Федеральная таможенная служба России сообщила об очереди из грузовиков на российско-литовском участке границы в Калининградской области. С 18 декабря Литва также ужесточила правила транзита подсанкционных товаров в область, перевозчики должны подавать декларацию производителя.
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