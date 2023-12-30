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Посол прокомментировал реакцию США на российские удары по Украине

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что реакция США на удары российских войск по военным объектам на Украине свидетельствует об успешности российской СВО.

Посол прокомментировал реакцию США на российские удары по Украине
© ТАСС

«Это при том, что, как признают сами американцы, Вашингтон сумел объединить вокруг себя 50 государств, ведущих против России гибридную войну и бросивших на фронт против ВС РФ современное западное вооружение», - отметил посол.

Антонов указал на то, что несмотря на все потуги Запада, Россия успешно ведет специальную военную операцию, а действия США и их союзников лишь множат жертвы среди украинцев.

Ранее «СП» писала о том, что российские военные предотвратили очередную попытку атаковать нашу страну.

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