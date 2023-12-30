Посол прокомментировал реакцию США на российские удары по Украине
Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что реакция США на удары российских войск по военным объектам на Украине свидетельствует об успешности российской СВО.
«Это при том, что, как признают сами американцы, Вашингтон сумел объединить вокруг себя 50 государств, ведущих против России гибридную войну и бросивших на фронт против ВС РФ современное западное вооружение», - отметил посол.
Антонов указал на то, что несмотря на все потуги Запада, Россия успешно ведет специальную военную операцию, а действия США и их союзников лишь множат жертвы среди украинцев.
Ранее «СП» писала о том, что российские военные предотвратили очередную попытку атаковать нашу страну.