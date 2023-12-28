Лавров рассказал о целесообразности российской военной базы в Армении

Российская военная база в Армении находится на основании договора, и рассуждать о ее целесообразности вредно. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС.

Министр подчеркнул, что 102-я российская военная база в Гюмри — ключевой элемент обеспечения мира в регионе.

«Договор о ее размещении там был заключен 16 марта 1995 года с опорой, в первую очередь, на национальные интересы и общую задачу наших государств по укреплению стабильности на Южном Кавказе», — добавил Лавров.