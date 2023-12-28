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Лавров заявил, что Армения пытается поменять союз с РФ на туманные обещания Запада

Ереван, поддавшись на уговоры Запада, пытается поменять союз с Москвой на туманные обещания. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эксклюзивном интервью ТАСС по итогам 2023 года.

Лавров заявил, что Армения хочет поменять союз с РФ на туманные обещания Запада
© РИА Новости

"К сожалению, официальный Ереван, поддавшись на уговоры западников, пытается переформатировать свою внешнеполитическую линию. Меняет проверенную временем союзническую связку с Москвой даже не на конкретную помощь Запада, а лишь на туманные посулы", - сказал глава дипведомства.

"Для оправдания курса на стратегический разворот во всех бедах республики, включая утрату Карабаха, пытаются винить Россию. Мы неоднократно говорили о российских озабоченностях публично - нет смысла сейчас вновь перечислять недружественные шаги армянских властей", - добавил Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что Армения для России была и остается стратегическим партнером на Южном Кавказе.

Дипломат указал на неэффективность антироссийской политики Запада

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Сергей Лавров
МИД России