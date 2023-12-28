Лавров заявил, что Армения хочет поменять союз с РФ на туманные обещания Запада

"К сожалению, официальный Ереван, поддавшись на уговоры западников, пытается переформатировать свою внешнеполитическую линию. Меняет проверенную временем союзническую связку с Москвой даже не на конкретную помощь Запада, а лишь на туманные посулы", - сказал глава дипведомства.