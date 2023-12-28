Маск отреагировал на желание США рассмотреть его план по Украине

Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на желание правительства США рассмотреть его мирный план по урегулированию конфликта на Украине, который он предложил еще в 2022 году. Он заявил в соцсети X (бывшая Twitter), что это помогло бы избежать множества жертв.

Так Маск ответил на пост предпринимателя Дэвида Сакса, который заявил, что Белый дом в нынешних условиях хотел бы обратиться к предложению миллиардера по решению украинского кризиса. «Когда в прошлом году Илон обнародовал свой мирный план, сам (президент Украины Владимир — прим. «Ленты.ру») Зеленский назвал его "пророссийским". Теперь администрация (президента США — прим. «Ленты.ру») Байдена хотела бы заключить эту сделку», — написал он.