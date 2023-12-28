Антонов: в США боятся признать большой успех РФ в освобождении Марьинки

Антонов: в США боятся признать большой успех России при освобождении Марьинки
Американской администрации страшно признать сокрушительный успех России в освобождении Марьинки, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.
Информация об этом появилась в Telegram-канале посольства России в США.
При этом российский дипломат отметил, что Вашингтон не может не видеть успехов российских солдат.
«Всё выворачивается наизнанку: рекламируются украинские фетишные «победы», — сказал Антонов.
Ранее Антонов заявил, что США, спонсируя Киев, верны концепции «воевать до последнего украинца».