Антонов: в США боятся признать большой успех РФ в освобождении Марьинки

Американской администрации страшно признать сокрушительный успех России в освобождении Марьинки, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

Информация об этом появилась в Telegram-канале посольства России в США.

При этом российский дипломат отметил, что Вашингтон не может не видеть успехов российских солдат.