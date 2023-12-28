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Лавров заявил о праве палестинцев иметь свое государство

Палестинцы имеют право на создание своего государства, включающего все национальные территории. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эксклюзивном интервью ТАСС по итогам 2023 года.

Лавров заявил о праве палестинцев иметь свое государство
© РИА Новости

"В конечном итоге любой вариант обустройства должен способствовать реализации законного права палестинцев на создание своего государства на всех национальных территориях, включая Западный берег реки Иордан с Восточным Иерусалимом и сектор Газа", - отметил министр.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. В результате продолжающейся действий Израиля с 7 октября в Газе погибли уже около 21 тыс. человек, порядка 54 тыс. получили ранения.

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Сергей Лавров
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