Лавров предупредил о геополитических кризисах из-за козней Запада в 2024 году

Существующие мировые потрясения являются следствием геополитических козней Запада, и от новых эскалаций в 2024 году никто не застрахован. Об этом в интервью МИД России Сергей Лавров.

«Мир продолжает штормить, и одна из причин в том, что правящие круги Запада провоцируют кризисы за тысячи километров от своих границ ради решения собственных задач за счет других народов. И такое понимание в мире растет», — заявил министр иностранных дел РФ. По его словам, западные страны таким образом пытаются удержать затухающее доминирование на политической арене.

Лавров отметил, что государства-партнеры России осознают происходящее и солидарны с мнением Москвы, что рано или поздно Запад должен будет «принять реалии многополярного мира», чтобы вопросы решались исходя из баланса интересов.