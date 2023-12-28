Вершинин назвал ЕСПЧ "бешеным принтером", штампующим антироссийские решения

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) превратился в "бешеный принтер", а Совет Европы стал недружественной России структурой. Такое мнение высказал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в интервью газете "Известия". Как заявил дипломат, Совет Европы, который был перспективной организацией, полностью дискредитировал себя и "продолжает деградировать". По его словам, западные страны установили над ним "тотальный контроль" и превратили "в глубоко недружественную нам структуру, используемую в гибридной войне против России". "А Европейский суд по правам человека и вовсе превратился в "бешеный принтер", штампующий решения по политически заряженным жалобам против России", - сказал он, отметив, под цензуру ЕСПЧ попадает "все, что хоть как-то связано с Россией". Замглавы МИД напомнил, что Россия прервала контакты с ЕСПЧ с момента прекращения членства в СЕ и не участвует в заседаниях Комитета министров СЕ по контролю за исполнением постановлений. Вершинин добавил, что Москва намерена продолжить выстраивать деятельность в правозащитной сфере исключительно на основе международного права и Устава ООН. В ноябре ЕСПЧ обязал РФ выплатить группе Pussy Riot компенсацию.