Посол России в Белграде назвал причину протестов в Сербии

Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил, что протесты в Сербии начались из-за нежелания президента страны Александра Вучича присоединиться к антироссийским санкциям. Об этом посол рассказал в интервью телеканалу RTVI.

По его словам, протестующие хотят надавить на Вучича, чтобы он всё же присоединился к санкциям против России. При этом Боцан-Харченко подчеркнул, что на сербского президента оказывается «очень высокое» давление.

«Давление очень высокое. Именно вопрос о неприсоединении Сербии к антироссийским санкциям стал ключевым поводом для западной активности и подталкивания оппозиции к протестам», — заявил он.

Напомним, что ранее в Сербии началась волна протестов со стороны поддерживающих оппозиционный блок «Сербия против насилия» — демонстранты заявляют, что не согласны с итогами прошедших выборов.