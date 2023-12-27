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Избиение офицера Росгвардии в кафе российским прокурором попало на видео

Избиение офицера Росгвардии в кафе российским прокурором попало на видео
© Lenta.ru

Избиение офицера Росгвардии прокурором Сагитом Ахметовым, которое произошло в одном из ростовских кафе, попало на камеры видеонаблюдения. Запись в своем Telegram-канале Госдумы Александр Хинштейн.

На кадрах видно, как росгвардеец отдыхает в помещении заведения. В какой-то момент к его столику подбегает прокурор и бьет по лицу, подполковник падает на пол. После этого другие посетители кафе отводят нападавшего в другую часть зала.

В результате избиения офицер Росгвардии получил перелом височной кости и ушиб головного мозга, его госпитализировали.

Ранее Хинштейн сообщил, что напавшему на подполковника прокурору предъявили обвинение.

Политика
Александр Хинштейн
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