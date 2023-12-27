Избиение офицера Росгвардии в кафе российским прокурором попало на видео

Избиение офицер а Росгвард ии прокурором Сагитом Ахметовым, которое произошло в одном из ростовских кафе, попало на камеры видеонаблюдения. Запись в своем Telegram-канал е Госду м ы Александр Хинште йн.

На кадрах видно, как росгвардеец отдыхает в помещении заведения. В какой-то момент к его столику подбегает прокурор и бьет по лицу, подполковник падает на пол. После этого другие посетители кафе отводят нападавшего в другую часть зала.