Путин провел заседание Госсовета: главные заявления

Президент России Владимир Путин провел заседание Госсовета, которое было посвящено роли учителей и наставников. «Рамблер» собрал его главные заявления.

Путин напомнил, что 2023 год в России был объявлен Годом педагога и наставника.

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«Сегодня мы… берем все самое лучшее, чем гордилась и дореволюционная, и советская система образования. Восстанавливаем воспитательную, ценностную составляющую в школах, вузах, техникумах и колледжах. Для нашего суверенитета это также важно, как и повышение качества преподавания, внедрение в образовательный процесс передовых технологий», — сказал он.

Президент РФ указал, что важнейшим вопросом в этом является улучшение условий труда педагогов. В частности, он указал на важность снятия с учителей непрофильной нагрузки, четко очерченного круга обязанностей классных руководителей, привлечение и сохранение в системе образования молодых, энергичных, творческих людей и выпускников профильных вузов.

Кроме того Путин попросил Кабмин предложить системные решения проблемы оплаты труда педагогов и увеличить их доходы в тех регионах, где они существенно ниже, чем в среднем по стране. Он отметил, что работа учителей в России должна оплачиваться по «единым понятным и прозрачным правилам, иначе между регионами накапливаются разрывы в качестве обучения и растет дефицит педагогических кадров».

Также Путин призвал не ограничивать воспитательную работу школой и сформировать целостную систему наставничества для детей и молодежи, в том числе с использованием потенциала «Сириуса» и платформы «Россия — страна возможностей».

«Особое внимание прошу обратить на поддержку воспитанников детских домов. Нужно настроить механизмы их профессионального обучения, последующего трудоустройства», — добавил он.

Говоря о наставничестве, Путин подчеркнул, что оно является новым качеством роста для отечественной экономики, позволяет сократить издержки и повысить производительность труда — ключевого элемента развития страны в целом. На этом фоне он предложил учредить ежегодную премию «Наставник Года» и ввести на законодательном уровне возможность начисления доплат за такой труд.