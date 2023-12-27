ЦИК завершил прием документов от самовыдвиженцев на участие в выборах президента

Центризбирком России завершил прием документов о регистрации групп избирателей, созданных в поддержку самовыдвиженцев на выборах президента РФ. Сделать это можно было до 18:00 мск.

"Сегодня в 18:00 завершается срок представления в ЦИК России ходатайств о регистрации групп избирателей, созданных в поддержку самовыдвижения кандидата на выборы президента Российской Федерации", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ЦИК, опубликованном ранее в среду.

Регистрация группы избирателей не означает регистрацию самого кандидата - для этого ему нужно до конца января собрать 300 тыс. подписей.

В то же время комиссия продолжает прием документов от претендентов, выдвинутых политическими партиями, они будут приниматься до 18:00 1 января 2024 года. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.