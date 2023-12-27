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Путин предложил учредить премию «Наставник года»

Президент России Владимир Путин предложил учредить ежегодную премию «Наставник года». Об этом он заявил во время заседания Госсовета по наставничеству. Lenta.ru

"Я предлагаю учредить и ежегодную премию "Наставник года". Конкретные шаги для повышения престижа и статуса наставников должны предпринять и все наши регионы - обращаюсь ко всем присутствующим здесь коллегам, руководителям регионов Российской Федерации", - указал Путин. ТАСС

Кроме того, президент призвал разработать в стране систему наставничества для детей и молодежи. RT на русском

Путин предложил учредить премию «Наставник года»
© РИА Новости
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