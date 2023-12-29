Сайт кандидата на президентских выборах Владимира Путина putin2024.ru начал свою работу. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на избирательный штаб Путина, на нем представлена информация о кандидате и его доверенных лицах.

Также на сайте размещены дневник кампании, биография Путина, контакты предвыборного штаба и адреса работы региональных штабов. Кроме того, там можно найти видеоматериалы об основных моментах кампании и раздел о важных достижениях России в последние годы. Отмечается, что интернет-ресурс создавался командой российских IT-специалистов.

Напомним, что действующий президент подал документы в ЦИК в порядке самовыдвижения 18 декабря. 20 декабря была зарегистрирована группа избирателей в поддержку Владимира Путина.