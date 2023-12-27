В Москве обновили границы 45 избирательных округов

"Примерно 169 тыс. избирателей должны избирать одного депутата Московской городской думы. Это первое и главное требование закона, которое мы должны выполнять. Второе требование закона таково, что необходимо при определении схемы округов учитывать административно-территориальное деление города Москвы, то есть это границы районов и административных округов. Третье требование, которое тоже должно выполняться: вот эти территории, которые входят в границы одного избирательного округа, они должны граничить друг с другом", - пояснил Реут в ходе пленарного заседания.