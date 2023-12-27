Путин созвонился с мальчиком, которому организовал экскурсию в Эрмитаж

Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с 11-летним Никитой Мирошниченко, который посетил Эрмитаж. Открытку с мечтой мальчика о такой экскурсии глава государства ранее снял с "Елки желаний" на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

Звонок президента РФ застал мальчика и его семью еще в музее. Сам Путин находится в Кремле, где пройдет заседание Госсовета.

Никита живет в Костроме, учится в пятом классе и, несмотря на особенности со здоровьем, ходит в музыкальную школу, увлекается историей. Желание посетить Эрмитаж у него появилось после прослушивания аудиокниги. Описания музея так захватили мальчика, что он захотел увидеть его своими глазами.