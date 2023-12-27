Путин созвонился с мальчиком, которому организовал экскурсию в Эрмитаж
Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с 11-летним Никитой Мирошниченко, который посетил Эрмитаж. Открытку с мечтой мальчика о такой экскурсии глава государства ранее снял с "Елки желаний" на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
Звонок президента РФ застал мальчика и его семью еще в музее. Сам Путин находится в Кремле, где пройдет заседание Госсовета.
Никита живет в Костроме, учится в пятом классе и, несмотря на особенности со здоровьем, ходит в музыкальную школу, увлекается историей. Желание посетить Эрмитаж у него появилось после прослушивания аудиокниги. Описания музея так захватили мальчика, что он захотел увидеть его своими глазами.
Ранее глава государства уже исполнил желание 13-летней Ксении Мазневой из Санкт-Петербурга - она мечтала попробовать себя в роли ведущей новостей. Для девочки специально организовали стажировку в "Останкино". Путин лично позвонил ей, чтобы узнать, как продвигается обучение, и ради этого даже ненадолго прервал заседание Совета по нацпроектам.