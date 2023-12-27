Косачев увидел "слабость объединения" в новом регламенте ЕС

«В принятом Регламенте можно обнаружить вот такие забавные (для ЕС!) формулировки: “международные отношения должны строиться в соответствии с принципами суверенного равенства и невмешательства… ни одно государство не может использовать или поощрять применение экономических, политических или любого другого вида мер для принуждения другого государства… <...>”. Россия и другие страны мирового большинства на протяжении многих лет указывали ЕС на неправомерность давления с помощью санкций, в особенности — экстерриториальных. И вот теперь это понимание закреплено в Регламенте ЕС, имеющем силу закона. Означает ли это, что европейские институты отменят свои санкции и извинятся перед всем миром? К сожалению, нет. Этот Регламент — очередной пример двуличия и правового цинизма», — считает вице-спикер.