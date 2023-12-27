Вице-губернатор Пиотровский: Петербург думает об отмене салюта на Новый год

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский заявил, что городские власти рассматривают возможность отмены новогоднего салюта. Об этом сообщает "Комсомольская Правда". "Мы сейчас корректируем планы, которые у нас существуют и именно превращаем [уличные гуляния] в такой спокойный хороший праздник… с большим количеством развлечений, которые направлены на создание новогоднего настроения, в первую очередь, у детей", - рассказал вице-губернатор. Он отметил, что новогодняя программа может быть скорректирована. "Целесообразность проведения салюта как такового сейчас находится под вопросом", - отметил Пиотровский. 26 декабря врач-травматолог АО "Медицина" Сергей Малыхин рассказал "Газете.Ru", что при неумелом обращении с пиротехникой есть риск получить серьезные ожоги. По словам Малыхина, опаснее всего близко разглядывать фейерверк, который, как кажется, уже "отстрелял свое".