В ЦИК рассказали, сколько россиян смогут проголосовать на выборах из дома

Около 38 млн жителей России смогут проголосовать на выборах президента в дистанционном формате, заявила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в эфире телеканала «Россия 24». По ее словам, такая возможность будет предоставлена жителям 29 регионов страны, данное число увеличиваться не будет. Согласно статистическим данным, 38 млн человек — это больше трети потенциальных избирателей.

Сейчас уже к президентским выборам потенциально смогут проголосовать около 38 миллионов человек в 29 регионах, — рассказала глава ЦИК РФ.

Памфилова подчеркнула, что четыре года назад в России дистанционное голосование проводилось лишь в одном российском регионе. Выбрать данную форму голосования могли только несколько тысяч человек. В 2024 году эта возможность будет многократно расширена.