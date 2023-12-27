В ЦИК рассказали, сколько россиян смогут проголосовать на выборах из дома
Около 38 млн жителей России смогут проголосовать на выборах президента в дистанционном формате, заявила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в эфире телеканала «Россия 24». По ее словам, такая возможность будет предоставлена жителям 29 регионов страны, данное число увеличиваться не будет. Согласно статистическим данным, 38 млн человек — это больше трети потенциальных избирателей.
Сейчас уже к президентским выборам потенциально смогут проголосовать около 38 миллионов человек в 29 регионах, — рассказала глава ЦИК РФ.
Памфилова подчеркнула, что четыре года назад в России дистанционное голосование проводилось лишь в одном российском регионе. Выбрать данную форму голосования могли только несколько тысяч человек. В 2024 году эта возможность будет многократно расширена.
Руководитель ЦИК ранее заявила, что жители новых регионов России смогут проголосовать на выборах по украинскому паспорту. Такую возможность могут предоставить жителям населенных пунктов, пострадавших в результате ЧП на Каховской ГЭС и потерявших российские документы. По словам Памфиловой, соответствующее решение должны принять региональные власти.