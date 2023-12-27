Песков заявил о невозможности изменить ход СВО с помощью денег Запада
Дополнительные средства, которые Запада выделяет Украине, не смогут изменить ход событий спецоперации, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что Россия продолжит СВО для достижения своих целей, передает ТАСС.
Песков отметил, что США и Европа осознают уровень коррупции на Украине и понимают, что значительная часть выделенных Киеву денег разворовывается.
По мнению представителя Кремля, это постепенно дойдет и до налогоплательщиков западных стран.
Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об истощении возможностей США для оказания помощи Украине.