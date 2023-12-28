Глава МИД Лавров: Россия за последний год стала существенно крепче и сильнее

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия за последний год стала существенно крепче и сильнее. Своим мнением дипломат поделился в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24". "В результате этой гибридной войны всего коллективного Запада против России, которая была развязана руками, телами и всеми остальными компонентами украинского общества против нас..., Россия стала за этот год существенно крепче, и единство нашего народа возросло значительно", - сказал Лавров. Министр также выразил уверенность, что Запад рассчитывал на разобщение жителей РФ, выступление против спецоперации, однако добился сплочения страны. До этого Лавров заявлял, что США как-нибудь придумают, как "объявить победу" в конфликте на Украине в попытке заморозить конфликт, так как им не в первой делать подобное. Лавров напомнил, что ни одна из стран, которой воспользовались Соединенные Штаты для продвижения собственных интересов за рубежом, не стала жить лучше и богаче. Дипломат также утверждал, что представители президента Украины Владимира Зеленского мыслят категориями войны, у них отсутствует воля к миру.