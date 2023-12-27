Лавров заявил о планах США представить как победу даже поражение Украины

США способны представить как победу даже поражение Украины, что они уже делали не раз во время других вооруженных конфликтов. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил корреспонденту «Ленты.ру».

«Мы знаем о способностях Запада, прежде всего США, объявлять о победах. Знаем, как они побеждают во Вьетнаме, Афганистане и Ираке, когда в 2003 году Соединенные Штаты вторглись в эту страну под ложным предлогом (...) Нигде из этих стран не стало лучше», — отметил дипломат.

Лавров привел в качестве примера Ближний Восток, отметив, что сектор Газа сегодня находится в условиях блокирования Вашингтоном любых усилий по созданию палестинского государства.