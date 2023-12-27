Песков: выделяемые Евросоюзом деньги не смогут изменить ход СВО на Украине

Средства, которые Европейский союз (ЕС) выделяет на помощь Украине, не помогут изменить ситуацию в зоне боевых действий. Такое заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По словам представителя российского президента, региональное содружество столкнулось с внутренними проблемами из-за поддержки Киева. Позиции разных стран — членов организации по этому вопросу сильно отличаются друг от друга, следует из его слов. "Деньги выделяются не на созидание, а на войну и поддержку режима, который неизвестно на какие цели их тратит. Евросоюз это понимает понимают руководители стран [региона], это дойдет до налогоплательщиков этих стран", — добавил Песков. Как он сказал, зарубежное финансирование не позволит Украине изменить обстановку на поле боя. При этом представитель Кремля подчеркнул, что региональное содружество выделяет средства в ущерб собственной промышленности и будущему. "Мы продолжим специальную военную операцию на Украине. Для нас главное — достигнуть целей, которые были поставлены", — резюмировал представитель главы государства. 27 декабря британская газета Financial Times со ссылкой на собственный источник сообщила, что ЕС рассматривает запасной план финансирования Украины из-за неудачи при согласовании долгосрочной программы поддержки на сумму €50 млрд. В материале уточнялось, что план Б предполагает выделение €20 млрд на помощь Киеву.