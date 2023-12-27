Лавров заявил о планах США представить как победу даже поражение Украины

«Мы знаем о способностях Запада, прежде всего США, объявлять о победах. Знаем, как они побеждают во Вьетнаме, Афганистане и Ираке, когда в 2003 году Соединенные Штаты вторглись в эту страну под ложным предлогом (...) Нигде из этих стран не стало лучше», — отметил дипломат.