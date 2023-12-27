Европейцы и американцы уже понимают, что значительная часть денег на поддержку Киева разворовывается, налогоплательщикам это вряд ли нравится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ТАСС

Он подчеркнул, что выделение Западом дополнительных денег Киеву не изменит хода СВО. «Для нас главное — достигнуть тех целей, которые стоят перед нами», — отметил представитель Кремля. Lenta.ru