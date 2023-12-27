Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что хотел бы остаться в числе немногих людей в России, которые не обсуждают вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает ТАСС.

Вечеринка Ивлеевой с дресс-кодом almost naked (с англ. «почти голый») проходила в Москве 20 и 21 декабря. После публикации фото и видео с вечеринки активисты начали отправлять жалобы на ее организаторов и участников в госорганы.

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина заявила, что проводить такие вечеринки «в то время, когда гибнут наши ребята на СВО и многие дети теряют отцов — цинично».

Сама Ивлеева, а также гости вечеринки — Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита и другие — позже опубликовали видео с извинениями.

Лефортовский суд Москвы счел вечеринку «направленной на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений». Такая оценка содержится в решении суда по делу рэпера Vacio (Николая Васильева), пришедшего на вечеринку в носке на половом органе. Рэпера оштрафовали на 200 тысяч рублей по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и арестовали на 15 суток по статье о мелком хулиганстве.

Песков заявил, что не хотел бы обсуждать эту вечеринку.