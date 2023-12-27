Песков: В США и Европе понимают, что выделяемые Украине деньги разворовываются
В Кремле прокомментировали сообщения Financial Times о том, что Евросоюз рассматривает возможность выделения Украине до 20 млрд евро за счет взятия средств в долг. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в ЕС достаточно серьезные противоречия по вопросу продолжения выделения денег.
"Тем более, что деньги выделяются не на созидание, а на военные действия и поддержку режима, который неизвестно с какой эффективностью и на какие цели эти деньги тратит", - сказал представитель Кремля.
Кроме того, по его словам, европейцы и американцы прекрасно понимают, что часть этих денег разворовывается. В любом случае, подчеркнул Песков, поменять ход событий в СВО эти деньги не смогут. "Мы продолжаем СВО. Для нас главное достигнуть тех целей, которые стоят перед нами", - сказал Песков.