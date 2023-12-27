Песков: В США и Европе понимают, что выделяемые Украине деньги разворовываются

В Кремле прокомментировали сообщения Financial Times о том, что Евросоюз рассматривает возможность выделения Украине до 20 млрд евро за счет взятия средств в долг. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в ЕС достаточно серьезные противоречия по вопросу продолжения выделения денег.

"Тем более, что деньги выделяются не на созидание, а на военные действия и поддержку режима, который неизвестно с какой эффективностью и на какие цели эти деньги тратит", - сказал представитель Кремля.