Глава МИД Индии: торговый оборот с Россией за год может превысить $50 млрд

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что двусторонняя торговля РФ и Индии находится на историческом уровне. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, пишет ТАСС. "Сегодня мы оценили факт, что наша торговля находится на самом высоком уровне, мы перешли показатель прошлого года. Более $50 млрд мы ожидаем в этом году", — сказал он. Во время переговоров Джайшанкар и Лавров обсудили военно-техническое сотрудничество. Российский министр отметил, что в Москве наблюдают прогресс в сотрудничестве с Дели по производству современных видов вооружений. При этом от лица РФ он выразил готовность к совместному производству военной продукции в рамках программы Make in India (Делай в Индии). В МИД Индии незадолго до этого заявили о скором начале переговоров с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) по соглашению о свободной торговле. Они состоятся в января 2024. 23 декабря стало известно, что товарооборот России и Индии достиг рекорда.