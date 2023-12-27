Памфилова: дистанционно проголосовать на выборах смогут 38 млн россиян

Дистанционно проголосовать на предстоящих выборах президента России смогут 38 млн россиян. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова в эфире телеканала "Россия 24". "Сейчас уже к президентским выборам потенциально смогут проголосовать около 38 миллионов – это больше трети потенциальных избирателей - в 29 регионах", - сообщила Памфилова. Она напомнила, с чего начинался проект дистанционного голосования - четыре года назад такой метод был опробован в единственном регионе, при этом проголосовать смогли всего несколько тысяч человек. До этого депутат Государственной думы от фракции КПРФ Николай Харитонов подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) России, чтобы принять участие в выборах президента Российской Федерации. Решение о его выдвижении приняли на съезде партии 23 декабря. 20 лет назад Харитонов уже принимал участие от КПРФ в президентской кампании.