Глава Минобороны КНР У Цянь сообщил об укреплении военного сотрудничества с РФ

Военное сотрудничество России и Китая в последние годы развивается. Об этом заявил официальный представитель китайского Минобороны У Цянь, слова которого передает ТАСС. "Под стратегическим руководством глав двух государств отношения между Китаем и Россией в последние годы устойчиво развивались, сотрудничество между двумя военными ведомствами продолжало углубляться, а стратегические отношения между двумя странами постоянно обогащались", — рассказал У Цянь. 27 декабря в России назвали Индию и Китай основными партнерами по поставкам нефти и нефтепродуктов. 26 декабря представитель МИД КНР Мао Нин заявил, что несмотря на введенные США санкции в отношении проекта "Арктик СПГ-2" Россия и Китай продолжат сотрудничество в этой сфере. До этого стало известно, что "Газпром" превзошел рекорд поставок газа в Китай.