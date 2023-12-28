МИД Южной Кореи заявил, что отношения с РФ зависят и от действий Москвы

Развитие и динамика отношений России и Республики Корея зависят от обеих сторон. Об этом, как сообщает телерадиокомпания KBS, заявили в южнокорейском министерстве иностранных дел, комментируя введение новых экспортных ограничений и реакцию российских дипломатов.

"Ради корейско-российских отношений стараться должны не только мы, но и Россия", - заявил неназванный сотрудник ведомства.

Он отметил, что ему известно о заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в ответ на планы по расширению Южной Кореей экспортного контроля. В Сеуле добавили, что стороны поддерживают необходимую коммуникацию.

Ранее на брифинге Захарова отметила, что новые экспортные ограничения Сеула в отношении России негативно отразятся на двусторонних связях. По ее словам, Москва оставляет за собой "право на ответные меры, причем необязательно симметричного характера"

Южнокорейский дипломат также не согласился с оценками в местных СМИ, что МИД РФ предупредил о предстоящей "мести", указав, что в оригинале была использована фраза "ответные меры". Также отмечается, что южнокорейская сторона известила российские власти о планируемых мерах до их публикации.

26 декабря министерство торговли, промышленности и энергетики информировало, что с начала следующего года внесет в список экспортного контроля в отношении поставок в Россию и Белоруссию еще 682 вида товаров, включая тяжелое строительное оборудование, аккумуляторы с возможностью зарядки, компоненты для авиационной техники, а также легковые автомобили с рабочим объемом двигателя более 2 л.