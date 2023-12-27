Пушков назвал три главных удара по информационной стратегии Запада в 2023 году
Запад потерпел поражение информационной политике из-за провала образа «изолированной» России и «победоносной» Украины. Об этом 27 декабря заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в пресс-центре МИА «Россия сегодня».
Подводя итоги года, он отметил, что «политика сегодня делается прежде всего через информацию или дезинформацию». Сегодня нередко именно политика обслуживает информацию, а не наоборот, как это было ранее, считает Пушков.
По его словам, в 2023 году Комиссия по-прежнему занималась темой информационного противостояния с Западом в условиях растущей геополитической напряженности.
«Это помогло осмыслить эти процессы шире. А именно — от того, куда пойдет глобальный Юг, зависит исход борьбы», — считает Пушков.
По информационной стратегии Запада, как считает Пушков, было нанесено три серьезных удара.
«Первое — по образу изолированной России, который так и не удалось создать, как и не удалось реализовать политику изоляции. Символом этого провала стал визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ в декабре 2023 года», — заявил он.
Второй удар, по его словам, связан с уничтожением образа победоносной Украины в информационном пространстве.
«Честно говоря, нахожусь в недоумении — из чего аналитики в странах Запада исходили, когда думали, что Украина может одержать стратегическую победу над Россией? Исходить из оптимистического украинского сценария можно было, если бы Россия была бы в том же состоянии, что была в 1991-1992-м годах. И в этом нет рациональных источников», — заметил Алексей Пушков, добавив, что сегодня западные СМИ массово «разворачиваются от неоправданного оптимизма к оправданному пессимизму».
Третий удар по информационной стратегии Запад заключается, по словам Пушкова, в том, что информационная западная повестка была отторгнута глобальным Югом.
«Всем уже немного надоела гегемония США, которые демонстрируют неубедительные проявления своей демократии — те же выборы 2020 года были, мягко говоря, не чистыми. США не смогли сохранить образ политического лидера мира. А это означает, что Россия сохраняет возможность активного взаимодействия с большинство стран мира», — считает Алексей Пушков.
Также он отметил, что удар по образу Запада нанес кризис на Ближнем Востоке.
«США вместе с другими странами глобального Запада активно поддерживают Израиль, как бы они не делали вид, что страдают от гибели палестинских детей. И все разговоры о том, как «ужасно» ведет себя Россия на Украине, нивелированы поддержкой Тель-Авива с обстрелами мирных жителей в Секторе газа», — считает Пушков.