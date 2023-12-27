Пушков назвал три главных удара по информационной стратегии Запада в 2023 году

«Честно говоря, нахожусь в недоумении — из чего аналитики в странах Запада исходили, когда думали, что Украина может одержать стратегическую победу над Россией? Исходить из оптимистического украинского сценария можно было, если бы Россия была бы в том же состоянии, что была в 1991-1992-м годах. И в этом нет рациональных источников», — заметил Алексей Пушков, добавив, что сегодня западные СМИ массово «разворачиваются от неоправданного оптимизма к оправданному пессимизму».