Народу Украины в новом году следует поскорее избавиться от неонацистов, которые «засели в Киеве». Такое пожелание жителям страны адресовала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Выступая на еженедельном брифинге, дипломат отметила, что эти неонацисты разрушают страну и лишают её народ надежды на лучшее будущее, лишь бы угодить своим «западным хозяевам».

«На пороге 2024 года хотели бы пожелать украинцам поскорее избавиться от засевших в Киеве неонацистов, которые в угоду своим западным хозяевам превращают страну в выжженное поле, лишая людей исторической памяти и надежды на будущее», — отметила Захарова.