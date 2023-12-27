Захарова заявила о праве на ответные меры против санкций Южной Кореи

Мария Захарова пообещала ответить на экспортные санкции против России, введенные Южной Кореей
Россия ответит на экспортные санкнции, которые ввела Южная Корея, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Мы оставляем за собой право на ответные меры, причем необязательно симметричного характера», – приводит ТАСС слова Захаровой.
Она подчеркнула, что новые рестрикции нанесут ущерб практическому сотрудничеству между Россией и Республикой Корея, которое и так «серьезно пострадало после присоединения Сеула к незаконным антироссийским санкциям коллективного Запада».
«Безусловно, все это отразится негативно на всем комплексе двусторонних связей», – добавила дипломат.
Ранее сообщалось, что Южная Корея ограничила поставки в Россию еще 682 видов товаров, включая автомобили.