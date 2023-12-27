Мария Захарова пообещала ответить на экспортные санкции против России, введенные Южной Кореей

Россия ответит на экспортные санкнции, которые ввела Южная Корея, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова заявила о праве на ответные меры против санкций Южной Кореи
© МИД РФ / Globallookpress.com

«Мы оставляем за собой право на ответные меры, причем необязательно симметричного характера», – приводит ТАСС слова Захаровой.

Она подчеркнула, что новые рестрикции нанесут ущерб практическому сотрудничеству между Россией и Республикой Корея, которое и так «серьезно пострадало после присоединения Сеула к незаконным антироссийским санкциям коллективного Запада».

«Безусловно, все это отразится негативно на всем комплексе двусторонних связей», – добавила дипломат.

Ранее сообщалось, что Южная Корея ограничила поставки в Россию еще 682 видов товаров, включая автомобили.

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