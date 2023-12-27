В Совфеде заявили об организации протестов в Пицунде извне

Протесты абхазской оппозиции из-за дачи в Пицунде искусственно подогревались извне. Об этом заявил глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, передает РИА Новости.

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«Это госдача старая, сталинская. Она по межправсоглашению стала принадлежать нам. Соглашение было подписано два года назад, на днях документ будет ратифицирован», — заявил он.

По мнению сенатора, организацией протестов занимались представители соседних стран, заинтересованных в беспорядках. Он также подчеркнул, что к этой ситуации надо относиться спокойно.