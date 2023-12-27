Харитонов подал в ЦИК документы на регистрацию кандидатом в президенты РФ

Глава Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов, выдвинутый партией КПРФ на выборы президента РФ, сдал документы в Центризбирком.

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Член ЦИК России Людмила Маркина зафиксировала время начала приема документов - 10.00. Она также отметила, что съезд КПРФ по выдвижению кандидата в президенты прошел в соответствии с законом о выборах главы государства - в присутствии представителей Центризбиркома и Минюста.

Напомним, предвыборный съезд КПРФ состоялся 23 декабря в Подмосковье. Все делегаты поддержали предложенную пленумом ЦК КПРФ кандидатуру Николая Харитонова.

"У Николая Харитонова за плечами большой опыт, - отметил лидер партии Геннадий Зюганов в своем Telegram-канале. - Он единственный в Госдуме депутат, который избирался еще в советское время в органы власти. В Госдуме - все 8 созывов, причем 6 раз избирался по одномандатным округам".

Кроме того, указал председатель КПРФ, кандидат в президенты от партии в 27 лет возглавил ведущее хозяйство Новосибирской области, прошел все ступеньки от руководителя хозяйства до главы Агропромышленного союза, возглавляет в Госдуме один из важнейших комитетов, а также имеет звание мастера спорта по биатлону.

"Николай Харитонов - человек дела и совести, опытный хозяйственник и народный депутат", - резюмировал Зюганов.

Добавим, что для регистрации в качестве кандидата в президенты России Николаю Харитонову не придется собирать подписи избирателей, поскольку он выдвинут парламентской партией. Центризбирком в течение пяти дней рассмотрит вопрос о регистрации его уполномоченных лиц и открытии специального избирательного счета, а затем примет решение о регистрации кандидата.