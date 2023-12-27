Москва не исключает, что на Украине готовится антироссийская провокация с использованием отравляющих веществ западного производства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. ТАСС

«Не исключается организация очередной антироссийской провокации с использованием отравляющих веществ западного производства, чтобы затем инициировать в структурах ООН и мировых СМИ новую кампанию по обвинению нашей страны в якобы преднамеренном использовании химического оружия», — сказала она. Lenta.ru