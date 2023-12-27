Лавров подведет итоги года на пресс-конференции в январе

"Пока еще у меня нет точной даты, но, учитывая, что многие задают этот вопрос относительно того, когда и в каком формате будет подведение итогов внешнеполитического года, скажу, что по традиции, и мы сохраняем эту традицию и в этот раз, большая пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова состоится в январе", - сказала она.