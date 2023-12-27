Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила уходящий 2023 год как переломный и показавший, что на коллективном Западе «прорвался гнойник». Такое мнение она высказала в ходе беседы с обозревателем радио «Комсомольская правда» Игорем Виттелем.

По ее словам, текущий год стал «моментом политического перелома».

«От коллективного Запада пошел хруст, совмещенный со зловонием. Они посыпались — как гнойник прорвался. (…) Раньше рычагами были палочная дисциплина, командно-административная система, подчинение через шантаж и угрозы. Теперь даже это не срабатывает. Европейский континент взрывается из-за того, что США на территории Украины проводят свою авантюру. Заставляют Евросоюз ее оплачивать», — заметила Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на то, что за эти полтора-два года в России «избавились и от иллюзий и нарастили опыт на всех направлениях», и сейчас самое главное выстраивать страну с опорой на собственные национальные интересы.

Напомним, что после начала Россией спецоперации на Украине страны Запада ввели масштабные антироссийские, в том числе в топливно-энергетической, банковской сферах и в торговле. Также западными странами были начаты поставки оружия Киеву, в том числе и запрещенного международной конвенцией.